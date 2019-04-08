На ЗСД будет ограничено движение из-за Арктического форума

ЗСД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В дни проведение Международного арктического форума движение по Южному и Центральному участкам Западного Скоростного Диаметра возможно будут временно ограничено.

Как сообщается на официальном сайте Магистрали Северной Столицы, ограничения в движении будут связаны с проведением Международного Арктического форума. Форум будет проходить в Санкт-Петербурге с 8 апреля по 10 апреля.

Возможны ограничения на участке Западного Скоростного Диаметра от КАД (Юг) до набережной Макарова и в обратном направлении. Данный участок будет закрываться только на небольшой временной срок.

Ограничения введены профильными государственными органами на время прохождения организованных колонн. Сразу после прохода колонн ограничения будут сняты.

Просим автомобилистов учитывать данную информацию и планировать маршрут заранее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что половина краж крышек люков приходятся на Невский и Фрунзенский районы.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дороги зсд ограничение движения
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