Половина краж крышек люков приходятся на Невский и Фрунзенский районы

За первый квартал этого года в Санкт-Петербурге пропали 168 крышек от люков, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Число пропавших люков за первый квартал этого года почти в два раза больше числа за 2018, когда были украдены всего 94 крышки.
На Невский и Фрунзенский районы выпало в сумме половина от всех краж – 84 случая. На втором месте Кировский район с 28 кражами крышек люков.
В некоторых районах Санкт-Петербурга не было зафиксировано ни одного случая кражи – в Выборгском районе, Калининском районе, Петродворцовом районе.
За кражу можно получить до двух лет лишения свободы. Заявления по факту кражи крышек поданы в правоохранительные органы или готовятся к подаче.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в 2018 году водители Санкт-Петербурга воспользовались перехватывающими парковками 333 тыс. раз.