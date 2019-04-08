Половина краж крышек люков приходятся на Невский и Фрунзенский районы

За первый квартал этого года в Санкт-Петербурге пропали 168 крышек от люков, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Число пропавших люков за первый квартал этого года почти в два раза больше числа за 2018, когда были украдены всего 94 крышки.

На Невский и Фрунзенский районы выпало в сумме половина от всех краж – 84 случая. На втором месте Кировский район с 28 кражами крышек люков.

В некоторых районах Санкт-Петербурга не было зафиксировано ни одного случая кражи – в Выборгском районе, Калининском районе, Петродворцовом районе.

За кражу можно получить до двух лет лишения свободы. Заявления по факту кражи крышек поданы в правоохранительные органы или готовятся к подаче.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в 2018 году водители Санкт-Петербурга воспользовались перехватывающими парковками 333 тыс. раз.