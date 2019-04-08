В 2018 году водители Петербурга воспользовались перехватывающими парковками 333 тыс. раз

Автомобилисты Петербурга не видят в перехватывающих парковках смысла. Но в центре управления парковками говорят, что спрос на перехватывающие стоянки, напротив, растет.

В автомобильной сфере Северной столицы сейчас есть некий дисбаланс. Петербуржцы пишут в соцсетях, что перехватывающие парковки не помогают решить ситуацию с затрудненным движением в городе и рассказывают, что такие стоянки далеко не везде заполнены автомобилями. Некоторые автоэксперты также утверждают, что перехватывающие автостоянки пока не дают пользы и уж точно не разгружают центр города.

В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» привели своё мнение по этому поводу. Так, рассказала представитель центра Ирина Черухина, с учетом высокого уровня автомобилизации спрос на перехватывающие автостоянки постоянно растет. Сейчас их в городе 15 для 1656 машиномест – и это не конец. Так, в 2019, рассказывает Ирина Черухина, планируется построить еще три перехватывающие стоянки на 212 мест и запроектировать семь таких парковок на 708 машиномест. Перехватывающих автостоянок строилось бы больше, как этого просят некоторые автомобилисты, – мешают два «но». Это бюджетное финансирование и свободные территории, замечает Ирина Черухина.

Вероятно, если всё сложится благополучно, к 2020 году петербуржцев ждут 1868 мест для машин около станций метрополитена. Суть перехватывающих парковок, объясняет Ирина Черухина, в том, что жители города могут оставлять свои авто у метро и пересаживаться на общественный транспорт. Это по её мнению, разгружает центр города от избыточного автомобильного трафика. Кроме того, отмечает представитель центра управления парковками, сеть перехватывающих автостоянок должна популяризировать безавтомобильное движение в Петербурге.

Что касается спроса на автостоянки, отмечает Ирина Черухина, то это не просто слова, он действительно есть. «Средняя загруженность перехватывающих автостоянок в городе составляет порядка 80%. Например, за 2018 год автомобилисты воспользовались перехватывающими автостоянками почти 333 тысячи раз», – поясняет представитель центра управления парковками.

Спорить с официальными данными сложно, но можно предположить, что 80% – это средний показатель. Поэтому, когда петербуржцы говорят, что здесь новые перехватывающие парковки пустуют, то, скорее всего, в других районах города они, наоборот, излишне заполнены.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, как сами автомобилисты относятся к перехватывающим парковкам в Северной столице – негативных мнений было куда больше.