Беглов рассказал, как будет развиваться железнодорожный транспорт и инфраструктура

Врио губернатора встречался с главой РЖД, с которым договорился о финансировании некоторых проектов.
Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Встреча состоялась еще в конце прошлой неделе. На ней глава Санкт-Петербурга общался с Олегом Белозеровым, который согласился помочь городу с инфраструктурой. Известно, что всего на развитие железнодорожного транспорта в ближайшие шесть лет планируют потратить 88 миллиардов рублей. РЖД согласилась взять на себя часть расходов.
«Они готовы запустить железнодорожное кольцо, которое может соединить север города с югом или запад с востоком», — поделился Беглов итогами переговоров.
Компания поможет городу со строительством нескольких путепроводов для автомобилей, шесть из которых появятся к 2024 году, рассказали в Смольном.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы получат помощь от РЖД с реконструкцией проблемного переезда.