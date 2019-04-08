Главный корпус Волковской богадельни признан памятником

На сегодняшний день в здании находится действующий Городской центр дерматологи и венерологии.

Сегодня, 8 апреля, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признал здание главного корпуса Волковской богадельни, которое находится в доме 3 литера А по набережной реки Волковки, объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на сайте КГИОП.

В комитете здание считают значимым произведением зодчества Санкт-Петербурга последней четверти 19 века. Здание выполнено в кирпичном и рисском стилях. Это одна из лучших работ архитекторов Фёдора Габерцетеля и Антона Томишко.

После революции в здании находилась больница для детей-беженцев Петроградского общества памяти Пирогова, которая стала после больницей.

Во второй половине прошлого века в зданиях работала Городская детская больница №21.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поручил очистить город до майских праздников.