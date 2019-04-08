Путин прокомментировал переговоры с Эрдоганом

Президент рассказал, что они с президентом Турции готовы искать решения всех вопросов.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Главы России и Турции встретились в Москве, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран. Путин охарактеризовал переговоры как деловые и конкретные. Во время них имел место быть спор – президенты не смогли договориться, как быть с обложением сборами российской металлургической промышленности. Тем не менее, президент России считает, что все – это решаемо, главное, что обе стороны настроены дружелюбно и хотят сотрудничать, передает ТАСС.

«Мы дорожим турецким рынком и отношениями с турецкими партнерами и друзьями»,

— заверил Владимир Путин на пресс-конференции.

Президент считает, что взаимодействие России и Турции должно приносить пользу обеим странам, поэтому нужно работать над сбалансированностью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава Финляндии прибыл на встречу с Путиным на “Аллегро”.