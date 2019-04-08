Петербург продолжает открывать ранее недоступные культурные объекты

За последние несколько лет были открыты почти 150 особняков и усадьб. Фото: Pixabay

За последние несколько лет были открыты почти 150 особняков и усадьб. Фото: Pixabay

Власти города выделят на эти цели почти 20 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Благодаря проекту «Открытый город» в Санкт-Петербурге у туристов и горожан появится возможность посетить малодоступные дворцы и особняки. На данный момент уже открыли особняки М.М. Устинова и А.Ф. Кельха. За последние несколько дней поддержали около 150 объектов, которые являются культурным наследием, сообщили в Смольном.

Средства, к слову, получит Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов считает, что благодаря организации удалось сберечь множество зданий. ВООПиК занимается сохранением почти никому неизвестных памятников.

«Знание этих памятников позволяет исключить фатальные ошибки при реставрации и ремонте зданий»,

— заявил Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов оценил соцобъекты Петербурга и назвал сумму, которая необходима на их развитие.