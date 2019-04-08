Семак ждет от Дзюбы голов

Главный тренер «Зенита» считает, что футболист скоро всех порадует хорошей игрой.

Своим мнением Сергей Семак поделился восьмого апреля, комментируя сомнительные успехи Артема Дзюбы в последнее время. Тренер рассказал, что в последнее время «сине-бело-голубой» действительно не радует голами – и это не может не печалить. Специалист отметил, что забитый мяч – это не только очки команде, но и дополнительная уверенность в себе, которую чувствует игрок.

После прихода Сердара Азмуна, уверяет Семак, в Дзюбе что-то изменилось в лучшую сторону – он добавил в движении и организации, но, тем не менее, хотелось бы видеть голы. Тренер «Зенита» надеется, что Дзюба поможет команде в момент, когда это будет крайне необходимо.

Напоминаем, что в последний раз петербургский клуб выходил на поле против «Локомотива» – матч завершился ничьей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Семак заявил, что недоволен итогами игры с москвичами. «Зенит» хотел победить.