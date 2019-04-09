В Роскачестве составили критерии выбора беговых кроссовок

Сотрудники Роскачества рассказали жителям России как правильно выбирать кроссовки для бега. По мнению экспертов, первое на что нужно обратить при выборе беговых кроссовок — это подошва. В организации утверждают, что она должна отличаться в зависимости от покрытия беговой площадки.

«Для стадионов и асфальта необходима ровная, относительно мягкая подошва с амортизацией. Для бега по пересеченной местности подошва должна быть жестче», — сообщают в Роскачестве.

Отмечается, что особое внимание необходимо обратить на выбор размера обуви. Кроссовки должны плотно прилегать к ноге, но при этом не давить, а пальцы не должны упираться ни в переднюю, ни в верхнюю часть обуви.

По мнению экспертов, кроссовки подлежат заменена не реже, чем через 500–1000 км с момента первой пробежки.

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