В Роскачестве составили критерии выбора беговых кроссовок

необходимо обратить на выбор размера обуви. Фото: Рixabay
необходимо обратить на выбор размера обуви. Фото: Рixabay

Сотрудники Роскачества рассказали жителям России как правильно выбирать кроссовки для бега. По мнению экспертов, первое на что нужно обратить при выборе беговых кроссовок — это подошва. В организации утверждают, что она должна отличаться в зависимости от покрытия беговой площадки.

«Для стадионов и асфальта необходима ровная, относительно мягкая подошва с амортизацией. Для бега по пересеченной местности подошва должна быть жестче», — сообщают в Роскачестве.

Отмечается, что особое внимание необходимо обратить на выбор размера обуви. Кроссовки должны плотно прилегать к ноге, но при этом не давить, а пальцы не должны упираться ни в переднюю, ни в верхнюю часть обуви.

По мнению экспертов, кроссовки подлежат заменена не реже, чем через 500–1000 км с момента первой пробежки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов распорядился увеличить количество спортивных площадок в Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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