На Петербург надвигаются людовейники

Инициатива ЛСР о снижении нормативов парковочных мест в новостройках заставляет задуматься о еще более жестком регулировании градостроительства в Санкт-Петербурге.

Компания «ЛСР. Базовые» внесла поправку в правила землепользования и застройки, предложив снизить число мест в паркингах, которые застройщиков обязывают строить. В ЛСР говорят, что это мол потому, что паркинги раскупаются плохо. Сейчас власти Санкт-Петербурга раздумывают над этой идеей.

Мотивация строителей понятна – вся их деятельность ради зарабатывания денег и это нормально. Именно поэтому государство в последние годы и принимает законы, ограничивающие возможность обмана дольщиков и заставляющие девелоперов не только возводить квартиры, но и обеспечивать свои дома социальной инфраструктурой. Хотя застройщику выгодно исключительно строить квартиры, стараясь, все остальное переложить на плечи городских властей, а значит и бюджета.

Возводимые миллионы метров многоэтажек вокруг Санкт-Петербурга обеспечивают граждан только жильем, являясь даже не «спальными районами», а «плацдармом» для ежедневного прыжка в город. Все эти монорайоны типа Кудрово, Девяткино, Парнас и т.д. сами по себе не нужны его жителям и покупателям квартир. Им нужен Питер.

Жители таких ЖК покупают автомобили потому, что иначе покинуть свои районы они порой просто не могут. Ведь транспорта там часто на всех не хватает, а въезды-выезды в город Санкт-Петербург чрезвычайно узки. Девелоперы на них экономят, рассчитывая, что когда-нибудь потом дороги из их ЖК, на которых они уже заработали миллиарды, расширят за счет городского бюджета. А покупатели жилья в таких районах, часто отдали за эти метры последние деньги, да еще и в ипотеку влезли. Им вовсе не хочется приобретать дополнительно за 250-750 тысяч рублей паркинг для своего кредитного авто, чтобы выехать из района, откуда без машины выехать то порой почти невозможно.

Напрашивается вывод, что паркинг в некоторых ЖК настолько же необходим, как лифт в 24-этажном доме. Без автомобиля покупать квартиру в монорайонах Санкт-Петербурга нет смысла. Значит, застройщики должны найти способ сделать паркинги доступными для всех покупателей квартир, или пересмотреть принципы своего домостроения. Раз уж вы строите фактически города-спутники Санкт-Петербурга, то извольте обеспечить их жителей сверхдостаточным числом мест в наземном городском пассажирском транспорте, который будет выезжать из ваших «солнечных островов» и «лесных полян» без многочасовых пробок.

И дело не только в комфорте, но и в душевном настрое граждан, которые купили квартиры в таких «людовейниках». Агрессия и хамство в людях часто именно поэтому – застройщики мало заботятся об их комфорте и много о своей прибыли.

Можно найти много причин для сокращения социальной инфраструктуры новых районов Санкт-Петербурга. Мол, не раскупают парковки – давайте сократим число мест в них. Падает рождаемость – давайте прекратим строить детские сады и школы, но сделаем в существующих по три смены. Снижается покупательская способность граждан – давайте строить дома без лифтов, с тонкими стенами, с темными коридорами на 30 квартир и без отопления. Зато дешево и мы это быстро продадим! Да-да, в России, где около трети населения живет в домах в аварийном или предаварийном состоянии покупатель найдется на любую НОВУЮ квартиру. Например, в Анапе продают квартиры в 12-этажных домах БЕЗ лифта.

Только вот создавать потом сносные условия существования в таком жилье придется в конечном итоге за государственный счет. И чиновникам нужно быть крайне осторожными прежде чем принимать решения, ухудшающие качество инфраструктуры в жилых комплексах Санкт-Петербурга.

Кстати, за градостроительство в нашем городе сейчас отвечает новый вице-губернатор: Николай Викторович Линченко. Посмотрим насколько он силен в отстаивании интересов общества перед могучим лобби частных строительных компаний Санкт-Петербурга. Ибо это не отраслевая проблема, а судьба всего Санкт-Петербурга.

Россия сейчас находится в стадии сильной внутренней миграции населения. Люди в поисках лучшей доли навсегда уезжают из глубинки, перебираясь в крупные города, развитие которых входит в национальные проекты страны. Строители зарабатывают на этом миллиарды, а власти порой вынуждены горько раскаиваться в том, что разрешали возводить эти миллионы метров жилья без соответствующей инфраструктуры.

Посмотрите на Краснодар. Население города только по официальным оценкам за последние десять лет выросло в ДВА РАЗА. В 2007 году было 700 тысяч человек, в 2018 стало полтора миллиона постоянно проживающего населения. Построено куча дешевых ЖК, куда заселились переселенцы с Сибири, Дальнего Востока и средней полосы. Однако, местные власти как-то подзабыли построить достаточное количество школ, детсадов, дорог и организовать новые рабочие места. В итоге теперь в Краснодаре безработица более 6% (было 0,8%), в школах учатся по три смены, огромные очереди в детские сады и т.д. А по размерам дорожных пробок Краснодар прочно вошел в первую десятку городов МИРА, наравне с Лондоном и Москвой.

И знаете почему? Очень просто – застройщики Кубани тоже хотели просто строить квартиры и ничего больше. А местные чиновники и депутаты сначала соглашались с их идеями в виде снижения требований к инфраструктуре и качеству жилья. Благодаря этому в первую пятерку миллиардеров Краснодарского края сейчас входят именно застройщики, уступив пальму первенства только основателю «Магнита» Сергею Галицкому.

А потом полетели головы – проблема некачественного жилья и нехватки инфраструктуры в Краснодаре вышла не федеральный уровень, так как выяснилось, что местными средствами их уже не купировать. Сменили губернатора, мэра, посадили чиновников ответственных за архитектуру и строительство, отняли уже выданные разрешения на строительство и даже СНЕСЛИ экскаваторами полностью построенный многоквартирный жилой дом (ЖК «Кадетский») в назидание зарвавшимся строителям.

Не хочется, чтобы в Санкт-Петербурге могла повторится похожая история. Любой новый жилой комплекс — это нагрузка на весь город и всех петербуржцев без исключения. А тем более, без сверхдостаточной социальной и транспортной инфраструктуры.

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