С начала апреля в Петербурге отмыли 600 улиц

Акцент дорожники сделали на юге города — Арктический форум проходит рядом с “Пулково”.

В Санкт-Петербурге успели вымыть 600 улиц с начала апреля — 524 за первую неделю месяца и еще 75 за понедельник, сообщили в комитете по благоустройству 9 апреля.

В комитете подчеркнули, что дождь, который вчера прошел в Санкт-Петербурга, помогает дорожным службам, но не делает работу за них. В списке отмытых улиц преобладают южные районы, что и понятно: Арктический форум Петербурга проходит в “Экспофоруме” недалеко от “Пулково”, и в комитете хотят, чтобы гости оценили красоту города.

За понедельник дорожники использовали более 7 тысяч м3 воды — то есть свыше 700 автобочек. За неделю с улиц города убрали 6,5 тонн мусора и грязи. Комитет по благоустройству напоминает, что график уборки можно посмотреть на их сайте, если жителям Санкт-Петербурга вдруг станет интересно, когда наконец их улицу сделают чистой.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что трассы Ленобласти готовят к потопу.