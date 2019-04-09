Ленинградцев ожидает снежная и скользкая среда

На время жителям региона придется позабыть, что по календарю уже как полтора месяца – весна.

Синоптики рассказали, что в Ленинградской области в ночь с 9 на 10 апреля температура в некоторых районах опустится ниже ноля, а в других столбик термометра задержится на отметке в плюс три градуса. В светлое время суток должно быть теплее – где-то плюс два, а где все плюс семь градусов. При этом по региону будет гулять ветер со скоростью пять метров в секунду. Временами над Ленинградской областью будут кружить снежинки, также возможен снег. Спасатели предупреждают, что дороги скользкие, поэтому стоит быть осторожнее, чтобы не стать участником аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что травмы в ДТП чаще всего получают в Москве, Краснодаре и Петербурге. Так, в городе каждый день случается до 500 ДТП, а в Ленинградской области всего сто. Ежедневно в больницы после аварий попадают до 20 человек – количество зависит от множества факторов.