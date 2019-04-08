Травмы в ДТП чаще всего получают в Москве, Краснодаре и Петербурге

Смертельное ДТП в Ленобласти, произошедшее несколько дней назад. Фото: https://vk.com/dorinspb

Смертельное ДТП в Ленобласти, произошедшее несколько дней назад. Фото: https://vk.com/dorinspb

Ленобласть заняла восьмое место по числу погибших в дорожных авариях в 2018 году.

Госавтоинспекция России подвела итоги 2018 года и составила рейтинги регионов по числу погибших и пострадавших в ДТП. Ленобласть заняла восьмое место по количеству смертей, Петербург на третьем месте по числу травм, передает РИА «Новости».

Возглавляет список по наибольшему числу травмированных, конечно, Москва — за год в столице госпитализировали свыше 10 тысяч пострадавших в дорожных авариях. На втором стоит Краснодар — 8675 человек за год. В Петербурге пострадало 7693 человека за 2018 год.

Лидером по смертности на дорогах является Кубань — свыше тысячи погибло на ее трассах за год. В Ленобласти зарегистрировали 438 смертельных исходов.

Среднее число ДТП в Санкт-Петербурге за рабочий день — от 300 до 500, согласно статистике ГИБДД Санкт-Петербурга. Цифры зависят от состояния дорог и погоды. В день госпитализируют примерно от 10 до 20 человек. В Ленобласти за день регистрируют около 100 ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на ул. Жени Егорова Санкт-Петербурга после ДТП задержали мужчину без прав.