Дацюк не собирается уходить из спорта

9 апреля состоялась решающая игра полуфинальной серии Кубка Гагарина. Хоккейный куб СКА проиграл команде ЦСКА со счётом 1:3.

Центральный нападающий хоккейного клуба КХЛ СКА Павел Дацюк заявил, что на данный момент не знает, будет ли матч с ЦСКА последним в его карьере. Он подчеркнул, что из команды его ещё не уволили. Карьеру завершать он не намерен.

Капитан петербургской команды Евгений Кетов сообщил, что одержать победу в Кубке Гагарина, было задачей на сезон. И команда задачу не выполнила. А главный тренер Илья Воробьев отметил, что «Дацюк играл через не могу».

Встреча СКА и ЦСКА прошла во вторник, 9 апреля, и была закончена со счетом 1:3. Матч был седьмым по счету и стал решающим – петербургские армейцы вышли из Кубка Гагарина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный тренер хоккейной команды Илья Воробьев прокомментировал поражение СКА.