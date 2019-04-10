Кишечной инфекцией в детском саду займется прокуратура

Учреждение проверят санинспекторы. Фото: pixabay.com
Учреждение проверят санинспекторы. Фото: pixabay.com

Несколько детей уже отправили в больницу — подозрения родителей подтвердились.

Детский сад №53 проверят после информации о кишечной инфекции у воспитанников, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 10 апреля. В ведомстве подтвердили, что нескольких детей с подтвержденным диагнозом уже отправили в больницу.

Сотрудники прокуратуры Красногвардейского района Петербурга намерены проверить санитарную обстановку в учреждении — по результатам инспекции решат, применять ли к администрации санкции.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что садик на Ленской закрыли на карантин после решения Роспотребнадзора, куда обратились родители. Теперь подозрения родителей подтвердились. В администрации района Санкт-Петербурга сообщили, что работа детского сада остановлена до понедельника 15 апреля.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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