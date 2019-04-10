КСП: комитет по благоустройству растратил 92 млн рублей

Городу не хватало снегоуборочной техники, от наледи и гололеда пострадало свыше 4 тысяч человек. Фото: pixabay.com
Городу не хватало снегоуборочной техники, от наледи и гололеда пострадало свыше 4 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Жители Санкт-Петербурга жаловались на плохую уборку города всю зиму.

Глава контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников рассказал о нарушениях, которые КСП нашла при проверках комитетов Санкт-Петербурга и муниципальных образований. Выяснилось, что больше всего на нецелевые расходы ушло у комблага — 92 млн рублей, сообщил председатель на заседании парламента Санкт-Петербурга 10 апреля.

Всего расходы не на государственные цели составили 219 млн рублей. Нарушения при закупках в 2018 году Лопатников оценил в 6 млрд рублей.

Зимний сезон 2018/2019 отметился аномальными снегопадами — и по общему мнению, неудовлетворительной уборкой Петербурга, которой занимался именно комитет по благоустройства. В Смольном сообщали, что городу не хватает снегоуборочной техники. За зиму от падения наледи и сосулек пострадало свыше 4 тысяч человек, по данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что КСП осенью назовет стоимость строительства “Газпром-арены” и ущерб от нарушений.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
деньги комитет по благоустройству ксп лопатников нарушения отчет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Московском вокзале украли рюкзак с вещами на 65 тысяч
Крым лидирует в выборе семейного отдыха с детьми на майские праздники
Глава Архангельской области хочет отдать мусор Петербургу
В Шумилкино не допустили ввоз 72 саженцев
КСП: комитет по благоустройству растратил 92 млн рублей
В Смольном вручили награды за подготовку и проведение ЧМ-2018
ГАТИ начислило за неделю штрафов на сумму почтив 9 млн рублей
Сколько стоила “Газпром-арена”, КСП расскажет осенью