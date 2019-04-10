Вдоль автодорог Петербурга и Ленобласти собрали 470 тонн мусора

Мусор вдоль федеральных дорог. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Мусор вдоль федеральных дорог. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В ходе весенней уборки обочин вдоль автодорог федерального значения Петербурга и Ленобласти ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и подрядные организации собрали 472 тонны мусора.

Больше всего мусора оказалось на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. На обочинах КАДа собрали 134 тонны различного сора.

На федеральной трасса А-114 дорожные службы собрали и вывезли 74,4 тонны мусора. Не менее засоренным оказался и участок трассы М-10 Москва – Санкт-Петербург, проходящий по территории Ленобласти. Там было собрано 72,7 тонны мусора.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на дорогах чаще всего выбрасывают пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки. Дачники часто оставляют мешки с мусором на обочинах после выходных. Все это регулярно собирают и увозят дорожные службы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что дорожники отмывают улицы Петербурга с помощью шампуня.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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