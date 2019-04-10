В Петербурге дети-сироты борются за победу в футбольном турнире

Юные футболисты борются за возможность поехать в Сочи на финал турнира. Фото: Piter.TV

Юные футболисты борются за возможность поехать в Сочи на финал турнира. Фото: Piter.TV

Он проходит каждый год на протяжении 14 лет.

Второй этап всероссийского турнира по футболу под названием «Будущее зависит от тебя» прошел сегодня, 10 апреля, в Северной столице. В нем приняли участие девочки и мальчики не старше 16 лет – всего 88 человек. Ребята приехали из разных уголков России – на турнире присутствовали команды из Смоленской, Мурманской и других областей, передает Piter.TV.

Известно, что Санкт-Петербург представляли юные футболисты из центров содействия семейному воспитанию №12 Петроградского района и №15 Фрунзенского района. Они в рамках второго этапа соревнований вышли на поле против команды из Смоленской области – выявить победителя так и не удалось.

Напоминаем, что лучшую команду объявят уже завтра, 11 апреля. Дети-сироты получат возможность отправиться на финал соревнование в Сочи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Аршавин пообщался с футболистами в Нахимовском училище.