Погода в Петербурге на 11 апреля

Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Фото: Рixabay
Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Фото: Рixabay

Зима отчаянно сыплет на улицы Петербурга мокрый снег и не хочет уходить на покой. ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает о небольших осадках в Северной столице в четверг, 11 апреля.

Днем петербуржцев ожидает плюсовая температура +2 градуса и мокрый снег, ночью температура упадет до ноля. Ветер северо-западный умеренный.

Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Крым лидирует в выборе семейного отдыха с детьми на майские праздники. Ялту с детьми в начале мая планируют посетить большинство туристов.

В среднем в городе россияне задержатся на неделю и потратят на аренду жилья 2,5 тысячи рублей в сутки. В Алуште и Феодосии — до 2 тысяч в сутки.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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