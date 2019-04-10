Крым лидирует в выборе семейного отдыха с детьми на майские праздники

В списке популярных направлений лидирует Крым. Ялту с детьми в начале мая планируют посетить большинство туристов. В среднем в городе россияне задержатся на неделю и потратят на аренду жилья 2,5 тысячи рублей в сутки. В Алуште и Феодосии — до 2 тысяч в сутки. Об этом сообщает Tvil.ru.

Меньше всего на аренду жилья на популярных семейных курортах в майские праздники потратят в Анапе — 1,4 тысячи рублей в сутки. Отмечается, что в Анапе также бронируют самый длительный майский отдых с детьми — на 10 дней.

Рейтинг подготовлен по данным броней гостиниц и гостевых домов для проживания с детьми c 1 по 12 мая 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что аналитики Ассоциации туроператоров России провели исследование цен на туры по 12 наиболее популярным пляжным направлениям и выяснили, куда россиянам дешевле всего полететь отдохнуть на маевку.