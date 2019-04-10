Объявлен список самых бюджетных пляжных туров на майские праздники

Аналитики Ассоциации туроператоров России провели исследование цен на туры по 12 наиболее популярным пляжным направлениям и выяснили, куда россиянам дешевле всего полететь отдохнуть на маевку.

В пределах родной страны, рейтинг бюджетных направлений открывают Крым, Анапа и Сочи. Десятидневный тур на двоих с питанием обойдется от 30-ти до 40 тысяч рублей, самый дешёвый — 26 тысяч рублей.

Если семейный бюджет позволяет, то можно выбрать дешевые туры за границу за 60-80 тысяч рублей на двоих. За такую сумму можно полететь в Тунис, Хорватию или Болгарию.

Также в исследовании отмечается, что лидерами по дороговизне на маевку стали Греция (118,9 тыс. рублей), Италия (116,6 тыс. рублей) и Турция (от 104,4 тыс. рублей).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители России назвали приемлемый для нормальной жизни размер зарплаты.