Россияне назвали приемлемый для жизни размер зарплаты

Сотрудники Финансового университета при правительстве РФ выяснили какой уровень ежемесячного дохода россияне считают нормальным для комфортной жизни.

В ходе опроса эксперты выяснили, что наибольшие требования к размеру заработной платы у жителей Москвы — 100 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположился Санкт-Петербург. Горожане Северной столицы считают приемлемым для нормальной жизни ежемесячный доход в размере 91 тысячи рублей.

Самыми скромными в требованиях к зарплатам оказались жители Барнаула и Якутска (по 55 тысяч), Улан-Удэ (54 тысяч) и Читы (50 тысяч).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что восемь петербургских компаний вошли в 100 лучших работодателей России. Эксперты рассказали, почему именно их могли выбрать опрошенные — главным для людей оказалась зарплата, а потом — корпоративная культура.