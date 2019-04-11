Умерла мать Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Герлинда Каснер скончалась в начале апреля на 91 году жизни. Об этом сообщает Lenta.ru.

Точной даты смерти Каснер не называют, да и сам факт её кончины долгое время скрывали из уважения к частной жизни семьи.

Герлинда Каснер родилась 8 июля 1928 года в Гданьске (Польша). Известно, что Герлинда занималась филологической практикой и работала преподавателем английского языка и латыни. В 1950-х она вышла замуж за протестантского богослова Хорста Каснера. Через четыре года, в 1954-м, она родила первого ребенка — девочку, ее назвали Ангела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Керченском проливе. Каковы итоги телефонного разговора сказать сложно – известны лишь темы, затронутые политическими деятелями.

Главы государств обсудили транзит газа через Украину после 2019 года, сирийский кризис и заявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Известно, что инициатором переговоров стала Ангела Меркель.