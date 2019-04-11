По выходным и праздничным дням Думская улица станет пешеходной

Популярное тусовочное место Петербурга станет пешеходным по выходным и праздничным дням. Автолюбителям придется объезжать Думскую с 22 часов вечера до 7 утра.

Как сообщает Piter.TV, движение автотранспорта на Думской улице, а также частично на набережной канала Грибоедова и улице Ломоносова будет перекрыто с 22 часов до 7 утра. Об этом заявила глава Центрального района Мария Щербакова.

Щербакова отметила, что к такому решению власти района пришли совместно с ГУВД. Ему предшествовали многочисленные жалобы местных жителей на шум от увеселительных заведений и транспортных средств.

Отмечается, что у дома №2А на Думской улице будет обустроен знак «Пешеходная зона», стоянка будет запрещена по всей улице. Также за «барным» кварталом Северной столицы будут тщательно следить сотрудники полиции. В клубах проведут проверку на наличие всех необходимых документов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ОМОН искал наркотики в барах на Думской.