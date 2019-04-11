“ВКонтакте” запустила стикеры, которые научат говорить со слабослышащими и глухонемыми

Основы языка рассказывает чат-бот. Фото: https://vk.com/charity
Основы языка рассказывает чат-бот. Фото: https://vk.com/charity

Стикеры, посвященные жестовому языку, анимированы. Специально для них был создан бурундук Квип, который в игровой форме познакомит с жестами людей с нарушениями слуха.

Стикеры учат как простым словам вроде “привет” и “спасибо”, так и фразам, которые позволяют наладить контакт в разных ситуациях. Об этом сегодня написали в группе соцсети “Благотворительность ВКонтакте”.

“ВКонтакте стирает границы и расстояния — друзья и близкие остаются на связи, даже если между ними километры. Теперь Вы можете преодолеть ещё один барьер — узнайте больше о жизни людей с нарушениями слуха”, — написали в группе.

Чтобы получить уроки жестового языка и узнать, как люди с нарушением слуха ходят в театр, слушают музыку, вызывают врача и прочее, надо написать любое сообщение сообществу и чат-бот начнёт свой рассказ.

Разрабатывать стикеры помогали специалисты “Всероссийского общества глухих” и “Перспективы”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что слабослышащие спортсмены из Санкт-Петербурге завоевали 13 медалей в Швеции.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
вконтакте глухонемые слабослышащие стикеры
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