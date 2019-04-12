В Петербурге средний счет за ЖКУ снизился на 8 %

Средний счет за жку в апреле составил 4 570 рублей. Фото: Рixabay
Средний счет за жку в апреле составил 4 570 рублей. Фото: Рixabay

Средний счет за жилищно-коммунальные услуги в апреле 2019 года снизился на 8 % и составил 4 570 рублей, в сравнении с мартом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в 2018 году плата за ЖКУ в апреле снизилась по сравнению с мартом только на 1%.

Изменения связаны с ранним мартовским потеплением — температуры воздуха в первом месяце весны составила -0,3 градуса по Цельсию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге жительницу Купчино выселили из социального жилья за долги по ЖКУ. 46- летняя женщина накопила «порядочные» долги по квартплате на сумму почти 100 тысяч рублей.

“Жилагентство Фрунзенского района” подало иск в суд, который признал, что претензии компании справедливы — жительницу Купчино выселяют из комфортного жилья, но для нее нашли коммунальную квартиру в Санкт-Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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