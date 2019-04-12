В Московском районе открылся детский сад с энергоэффективностью класса А

Дошкольное учреждение рассчитано на 330 мест. В нем есть бассейн, помещения для групп, прачечная, музыкальные залы, кабинеты логопеда, психолога.

Помимо этого, на территории расположены отдельные помещения для занятий и работы кружков. На первом этаже размещен бассейн рециркуляционного типа. Его глубина – до 0,6 м, расчетная температура воды – 30 С.

На прилегающей территории размещены игровые зоны и спортивное оборудование. Самому зданию присвоен класс энергоэффективности А++. Об этом сообщает застройщик ЖК “Триумф Парк”.

Сад размещен по адресу: улица Среднерогатская, дом 13, корпус 3. Строительство учреждения началось еще в июне 2017 года. В конце 2018 года застройщик ООО “Петра-8” получил разрешение на ввод в эксплуатацию. А в 2019 году объект был выкуплен администрацией Петербурга.

Всего в садике смогут заниматься 16 групп.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сестрорецке построят новый детский сад.