Осенью Петербург посетят 158 министров со всего мира

Санкт-Петербург. Фото: Рixabay
Санкт-Петербург. Фото: Рixabay

В Санкт-Петербурге началась подготовка к сессии генассамблеи Всемирной туристской организации ЮНВТО, в ходе которой Северную столицу посетят 158 министров со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Маркова.

Для участников сессии планируют разработать специальное мобильное приложение, с помощью которого гости могли бы легко ориентироваться на территории города в местах проведения мероприятий. Также власти Петербурга хотят запустить ретро-трамвай и сформировать для участников сессии гастрономическую карту.

Олег Марков отметил, что особое внимание необходимо уделить транспортной безопасности гостей. Для этого предлагают создать визуальный знак для распознавания транспорта участников ассамблеи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург возглавил рейтинг городов-фаворитов для путешествий на майские праздники.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
ассамблея санкт-петербург туризм ЮНВТО
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