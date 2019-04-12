Энергетики планируют завтрашний день

В Санкт-Петербурге состоялась VI научно-практическая конференция «Распределенная генерация 2019» — «Распределенная генерация как основа модернизации энергетики».

В ней приняли участие более трехсот представителей энергетической отрасли, горно-добывающих и нефтедобывающих компаний, научных институтов, федеральных и региональных органов власти. Конференция стала площадкой для взаимодействия бизнеса и науки, выработки решений, которые в обозримом будущем окажут непосредственное влияние на развитие энергетического сектора России.

В течение дня участники делились опытом реализации проектов энергоснабжения удаленных территорий, обсуждали перспективы внедрения технологий распределенной генерации в различных отраслях отечественной промышленности, обновления инфраструктуры Северного морского пути и развития арктических регионов России. Предложения, высказанные участниками конференции в ходе различных ее секций, вошли в состав резолюции, подписанной по ее итогам.

«Эта резолюция послужит основой для законотворческой деятельности, — подчеркнул Михаил Романов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комитета ГД по контролю и регламенту. — В законодательстве сегодня нет даже понятийного аппарата распределенной энергетики. Поэтому на Государственной Думе, а также на экспертном сообществе лежит большая солидарная ответственность за правовое регулирование новых моделей энергоснабжения».

Важность формирования правового поля для дальнейшего развития российской энергетики отмечали в своих докладах и в прениях многие участники конференции. «Сегодня у распределенной генерации нет внятной законодательной базы, — заявил Президент Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования Олег Егорычев, — множество нерешенных вопросов в области технического регулирования и стандартизации». «Пока что распределенная генерация развивается в России не благодаря поддержке, а вопреки всему», — поддержал его мнение Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» Московской школы управления «Сколково».

Между тем, ни у кого не вызывает сомнения исключительная важность развития именно этого направления отечественной энергетики. «Вопрос развития и внедрения технологий распределенной генерации как никогда актуален для нашей страны, — заявил Валерий Радченко, президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. — Мы отстаем от мировых тенденций. В странах Европы это направление энергетики развито намного сильнее, что самым позитивным образом сказывается на развитии их экономики. Распределенную генерацию необходимо рассматривать как приоритетное направление развития».

«Распределенная генерация — не альтернатива централизованному энергоснабжению, а дополнение, которое помогает развитию энергосистемы, позволяет резервировать мощности, сглаживать пиковые нагрузки, обеспечивать энергоснабжение целых регионов, удаленных от централизованных энергосетей, и именно поэтому так необходима поддержка этого сектора энергетики со стороны государства, — отметил Андрей Рудской, генеральный директор ООО «НГ-Энерго», выступающего генеральным партнером конференции. – Конечно, локальная энергетика развиваться будет в любом случае, так как ее использование выгодно и эффективно. Но поддержка позволит развиваться быстрее, достигать больших и лучших результатов».

Основной задачей VI научно-практической конференции «Распределенная генерация» стала консолидация усилий компаний энергетической и горно-добывающей отраслей, научного сообщества и органов власти для развития направления распределенной генерации. По итогам конференции было принято совместное решение ее участников о необходимости создания Ассоциации распределенной генерации, которая объединит научно-исследовательские институты, компании и предприятия, имеющие непосредственное отношение к развитию и реализации технологий распределенной генерации в России. Главными целями ассоциации станут выработка единой терминологии, разработка отраслевых стандартов в области распределенной генерации, защита интересов действующих в этой сфере предприятий и экспертиза проектов в области распределенной генерации. Было отмечено, что принятое решение предварительное, и оно не налагает на участников конференции каких-либо финансовых обязательств, а сама Ассоциация будет формироваться на принципах добровольного членства.

Можно констатировать, что распределенная генерация стремительно превращается из узкого направления развития энергетического сектора в самостоятельную отрасль энергетики. «Распределенная генерация сегодня занимает порядка 10% общей энергосистемы России, — заявил Андрей Рудской. — Это уже не «малая», не микро-генерация, не когенерация и так далее, а полноценная отрасль, имеющая серьезный потенциал развития».