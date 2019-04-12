«Главстрой-СПб» выселили из Апраскина двора

Апраскин двор включает 57 корпусов. Фото: Sergei Sigov/ Google Maps
Апраскин двор включает 57 корпусов. Фото: Sergei Sigov/ Google Maps

Строительная организация «Главстрой-СПб» занимала в Апраскином дворе Санкт-Петербурга 12 корпусов. Договор компания заключала с Комитетатом имущественных отношений.

Однако организация нарушила условия договора и КИО обратился в суд для расторжения соглашения и выселения компании из зданий Апраскина двора.

ООО «Главстрой-СПб» занимало здания, расположенные в домах 28-30 по улице Садовая, сообщили Gazeta.Spb УФССП России по Санкт-Петербургу.

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области было возбуждено исполнительное производство о выселении компании из зданий. Судебный иск Комитета имущественных отношений был удовлетворен и под контролем судебных приставов решение суда было исполнено.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил планетарий на Обводном канале.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
апраскин двор выселение комитет имущественных отношений
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