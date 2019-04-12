Беглов посетил планетарий на Обводном канале

Сегодня, 12 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проводит рабочий объезд Московского района.

В рамках объезда Беглов посетил Планетарий №1 и открытую лабораторию Yota Lab. Подробности посещения на данный момент неизвестны, но станут известны позднее, когда глава города будет подводить итоги объезда.

Открытая лаборатория Yota Lab запустилась в мае 2018 года. Она входит в состав планетария, расположенного в здании бывшего газгольдера на набережной Обводного канала. Открывалась лаборатория для вынесения науки в массы, популяризации технической сферы деятельности. Кроме того, для социального и технологического бизнеса. На данный момент в лаборатории проходит разработка аппарата планетария.

Планетарий №1 является вторым по счету в Санкт-Петербурге. Он открылся в ноябре 2017 года и признан самым крупным в России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе открылся детский сад с энергоэффективностью класса А.