На Пулковский парк потратят почти 200 млн рублей

Пулковский парк. Фото: Википедия
Пулковский парк. Фото: Википедия

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с жителями Московского района и выслушал их пожелания и жалобы.

Встреча состоялась в сквере возле Библиотеки Друзей на Московском шоссе. Местные жители посетовали Беглову об отсутствии освещения в Пулковском парке, на что градоначальник пообещал выделить в 2019 году 100 млн рублей на улучшение территории. В следующем году на эти цели, по словам Беглова, правительство Петербурга выделит еще 98 млн.

Присутствующий на встрече глава Московского района Владимир Ушаков отметил, что Пулковским парком могут заняться те же люди, которые готовили проект благоустройства для сквера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Приморском районе построят экопарк за миллиард рублей. Подготовительные работы начались еще два года назад, теперь за объект возьмутся активнее. На территории экопарка посадят около шести тысяч деревьев, там обустроят прогулочные зоны и зоопарк. Работы планируют завершить к концу сентября 2021 года.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр беглов московский район пулковский парк
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