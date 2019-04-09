В Приморском районе построят экопарк за миллиард рублей

Парк построят к 2021 году. Фото: Pixabay
Парк построят к 2021 году. Фото: Pixabay

Для реализации проекта уже найден подрядчик — «Профистрой Северо-Запад».

Об этом стало известно сегодня, девятого апреля. Речь идет об участке на Камышовской улице.

Подготовительные работы начались еще два года назад, теперь за объект возьмутся активнее. На территории экопарка посадят около шести тысяч деревьев, там обустроят прогулочные зоны и зоопарк. Работы планируют завершить к концу сентября 2021 года.

Напоминаем, что в конкурсе на создание объекта приняла участие только одна компания, которую и выбрали победителем. За парк готовы были заплатить почти 1,2 миллиарда рублей, но «Профистрой Северо-Запад» согласился взяться за проект за меньшую сумму, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на намыве Васильевского острова построят деловой квартал. В нем разместятся около 110 тысяч офисов. На строительство потратят шесть миллиардов рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
приморский район строительство экопарк
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