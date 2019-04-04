На намыве Васильевского острова построят деловой квартал

На намывных территориях Васильевского острова в Санкт-Петербурге компания Glorax Development планирует построить деловой квартал Golden City. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

В планах компании возвести пять офисных зданий, общая площадь которых будет насчитывать около 110 тыс. квадратных метров на участке 2,5 га.

Также отмечается, что в Golden City будут располагаться штаб-квартиры крупнейших российских и зарубежных компаний.

Первый этап строительных работ компания планирует начать в конце 2019 года. Инвестиции в проект составят 6 млрд. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Горелово построят аутлет-центр за 52 млн евро. Торговый центр площадью в 20 тысяч квадратных метров откроют до конца 2019 года. Напоминаем, что компания открыла свои аутлеты пока только в трех странах.