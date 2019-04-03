В Горелово построят аутлет-центр за 52 млн евро

Торговый центр площадью в 20 тысяч квадратных метров откроют до конца 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Информация появилась на сайте Fashion House Group. В сообщении компании говорится, что в аутлете откроют 120 магазинов, где можно будет купить вещи известных брендов. Также в Fashion House Outlet Center откроют фудкорт и паркинг. Торговый центр расположится на Таллинском шоссе почти в 20 километрах от Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что компания открыла свои аутлеты пока только в трех странах. Два из них находятся в России – в Москве и Северной столице. Магазины в таких центрах интересны тем, что там предлагают приобрести дорогую одежду с хорошей скидкой. На сайте сказано, что на некоторых вещи дешевле на 70%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылось первое кафе IKEA в ТЦ МЕГА Парнас со шведской кухней. Там людям предлагают попробовать скандинавскую кухню.