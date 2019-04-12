Петербургские отели получили заслуженные «звёзды»

Введенский отель. Фото: ВК
Введенский отель. Фото: ВК

В Петербурге прошло совещание, посвященное развитию туристской деятельности в стране под руководством зампреда правительства РФ Ольга Голодец. В нем принял участие вице-губернатор Петербурга Олег Марков.

В ходе совещания обсуждалось исполнение федерального закона, согласно которому до 1 июля 2019 года все гостиницы с количеством номеров больше 50 обязаны пройти классификацию и получить условные «звезды».

В Северной столице такую оценку прошли все 1415 гостиниц с количеством номеров более 50-ти. Премиум — статус (пять звезд) получили 26 отелей, 109 отелей получили «четыре звезды», а самыми популярными оказались «трехзвездочные» отели, которых насчитали 327.

К «двум звездам» отнесли 98 отелей, а 22-ум гостиницам отдали по «одной звезде». Еще 833 объекта в Северной столице квалифицированы как мини-отели и хостелы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новые гостиницы и хостелы появится в Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Петербургские отели получили заслуженные «звёзды»