Новые гостиницы и хостелы появится в Петербурге

В торгах особняк на Вознесенском проспекте будет принимать участие на особых условиях. Фото: https://pixabay.com

В торгах особняк на Вознесенском проспекте будет принимать участие на особых условиях. Фото: https://pixabay.com

Для этих целей на торги выставили восемь земельных участников. Инвесторы получат территорию на 49 лет.

Согласно условиям, инвестор будет обязан построить отель на земельном участке в течение 32-38 месяцев, сообщает “Коммерсант”, ссылаясь на комитет по инвестициям Петербурга.

В список территорий, выставленных на торги, вошли земельные участки на Лиговском проспекте, Малом проспекте Васильевского острова, улице Расстанной, улице Коммунаров в Сестрорецке, а также участок в Кронштадте и два участка на Пляжной улице в Зеленогорске. Также в торгах принимает участие особняк на Вознесенском проспекте, 36А.

Размер ежегодной арендной платы будет прописан позже. В торгах особняк на Вознесенском проспекте будет принимать участие на особых условиях, если инвестор будет готов разместить там трехзвездочную гостиницу.

Для остальных участков таких критериев нет. Однако предпочтителен вариант, чтобы в Петербурге открывали хостелы, поскольку осенью 2019 года в силу должен вступить закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гостиничный бизнес в многоэтажках прикроют осенью этого года.