Воздушные шары подняли слона в центре Петербурга

О безопасности рисунка позаботились заранее и покрыли его антивандальным лаком. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/vk.com
О безопасности рисунка позаботились заранее и покрыли его антивандальным лаком. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/vk.com

Такое зрелище теперь украшает эклектический щиток на углу Суворовского проспекта и Заячьего переулка.

Слон, который хотел стать мухой теперь украшает щиток в Центральном районе Петербурге, сообщают в соцсети в группе “Центральный район за комфортную среду обитания”.

Щиток постоянно завешивали рекламой, но местным жителям это надоело, и они решили проблему рисунком.

“Идея нанесенного рисунка взята из прежнего названия улицы (Слоновая). Есть известная пословица — “Делать из мухи слона”. А иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху”, — пишут в группе.

О безопасности рисунка позаботились заранее и покрыли его антивандальным лаком.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Лиговском проспекте появилось граффити первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
граффити Центральный район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Обуховской обороны две машины на скорости снесли ограждение и влетели в дом
Смертельное ДТП на улице Александра Невского (Видео)
Самый большой в мире самолет совершил первый полет (видео)
Воздушные шары подняли слона в центре Петербурга
Празднование юбилея Пугачевой обойдется в миллион рублей
На Невском проспекте троллейбус не поделил дорогу с легковушкой
Массовую драку в столовой Петербурга между сотрудниками и посетителями ...
В Петербурге проходит фестиваль одного дня “Бабочка”