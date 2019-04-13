Воздушные шары подняли слона в центре Петербурга

О безопасности рисунка позаботились заранее и покрыли его антивандальным лаком. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/vk.com

О безопасности рисунка позаботились заранее и покрыли его антивандальным лаком. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/vk.com

Такое зрелище теперь украшает эклектический щиток на углу Суворовского проспекта и Заячьего переулка.

Слон, который хотел стать мухой теперь украшает щиток в Центральном районе Петербурге, сообщают в соцсети в группе “Центральный район за комфортную среду обитания”.

Щиток постоянно завешивали рекламой, но местным жителям это надоело, и они решили проблему рисунком.

“Идея нанесенного рисунка взята из прежнего названия улицы (Слоновая). Есть известная пословица — “Делать из мухи слона”. А иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху”, — пишут в группе.

О безопасности рисунка позаботились заранее и покрыли его антивандальным лаком.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Лиговском проспекте появилось граффити первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой.