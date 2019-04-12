На Лиговском проспекте появилось граффити первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой

Терешкову рисовали при помощи специального подъемника, генератора и проектора. Фото: Piter.tv
Терешкову рисовали при помощи специального подъемника, генератора и проектора. Фото: Piter.tv

Художники, который создали произведение накануне, назвали большое настенное полотно — муралом. Его размеры достигают 9х12 метров.

К созданию граффити на Лиговском проспекте приложились художники арт-проекта “Явь”, сообщает “Piter.tv”.

Накануне в группе в соцсети “ВКонтакте” появилось объявление, что художники начинают “готовить почву” для будущего произведения. Всю стену дома по Лиговскому проспекту они закрасили черной краской.

Фото: https://vk.com/yav_zone

Сегодня утром петербуржцы могли наблюдать граффити с изображением Валентины Терешковой. Художники пишут, что это мурал — граффити на всю стену. Размер полотна достигает 9 на 12 метров.

Терешкову рисовали при помощи специального подъемника, генератора и проектора. Граффити завершили ночью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов поздравил горожан с Днем космонавтики и напомнил о вкладе Петербурга в эту отрасль.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
валентина терешкова граффити день космонавтики лиговский проспект Центральный район
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