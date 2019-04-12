На Лиговском проспекте появилось граффити первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой

Художники, который создали произведение накануне, назвали большое настенное полотно — муралом. Его размеры достигают 9х12 метров.

К созданию граффити на Лиговском проспекте приложились художники арт-проекта “Явь”, сообщает “Piter.tv”.

Накануне в группе в соцсети “ВКонтакте” появилось объявление, что художники начинают “готовить почву” для будущего произведения. Всю стену дома по Лиговскому проспекту они закрасили черной краской.

Сегодня утром петербуржцы могли наблюдать граффити с изображением Валентины Терешковой. Художники пишут, что это мурал — граффити на всю стену. Размер полотна достигает 9 на 12 метров.

Терешкову рисовали при помощи специального подъемника, генератора и проектора. Граффити завершили ночью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов поздравил горожан с Днем космонавтики и напомнил о вкладе Петербурга в эту отрасль.