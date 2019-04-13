Операция по задержанию террористов в Тюмени попала на видео

В ночь на субботу силовики ликвидировали боевиков “Исламского государства” (организация запрещена в РФ) в Тюмени.

Операция проводилась в Калининском административном округе Тюмени — в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации. В ходе операции по задержанию террористов силовики предложили им сдать оружие, на что боевики открыли огонь. В результате перестрелки террористы были уничтожены.

Для проведения операции были эвакуированы жители нескольких улиц, заглушили связь и Интернет.

По информации следственного комитета, район, где скрывались предполагаемые террористы был оцеплен до утра. Силовики изучали местность, а жители выкладывали видео.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два исламских радикала готовили теракты в Тюмени.

Видео: vk.com