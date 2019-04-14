У 84-летнего пенсионера мошенники украли 100 тыс рублей

Пенсионер сам отдал деньги. Фото: pixabay
Пенсионер сам отдал деньги. Фото: pixabay

В отделение полиции Фрунзенского района обратился пенсионер с информацией о том, что столкнулся с мошенниками.

На домашний телефон 84-летнему пенсионеру позвонил неизвестный гражданин и представился его сыном. Неизвестный злоумышленник попросил у пожилого мужчины одолжить денежные средства.

Позже домой к пострадавшему подъехал неизвестный злоумышленник и забрал денежных средства в размере 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту обращения мужчины, выясняются детали инцидента. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге доставщики мебели привезли женщине диван и украли 30 тысяч рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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