В Ленобласти подросток пошел гулять по лесу и заблудился

Мальчик смог сам выбраться из леса. Фото: Pixabay
Мальчик смог сам выбраться из леса. Фото: Pixabay

Мальчик смог дозвониться по полицейских и попросить у них помощи.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Известно, что подросток отправился на прогулку 13 апреля под Сосновым Бором. Спустя какое-то время он понял, что не знает, как ему вернуться обратно. К счастью, он смог дойти до магазинов «Карусель» и «Ленты». Там ему дали позвонить – он сообщил о своей проблеме и рассказал примерно, где он находится. На его беду откликнулся поисковый отряд, вот только мальчика они не успели найти – он сам выбрался из леса и смог вернуться домой, передает 47news.

Напоминаем, что ежедневно в России теряются около 16 детей, передают РИА Новости. Большую часть из них, уверяют эксперты, находят, но о некоторых нет никакой информации годами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчина, ехавший в Петербург из Северодвинска, пропал. Он не выходит на связь уже более полумесяца, активные поиски ведутся только три дня.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ленинградская область подросток сосновый бор
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