В Ленобласти подросток пошел гулять по лесу и заблудился

Мальчик смог дозвониться по полицейских и попросить у них помощи.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Известно, что подросток отправился на прогулку 13 апреля под Сосновым Бором. Спустя какое-то время он понял, что не знает, как ему вернуться обратно. К счастью, он смог дойти до магазинов «Карусель» и «Ленты». Там ему дали позвонить – он сообщил о своей проблеме и рассказал примерно, где он находится. На его беду откликнулся поисковый отряд, вот только мальчика они не успели найти – он сам выбрался из леса и смог вернуться домой, передает 47news.

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