Путин и Ким Чен Ын могут встретиться до конца апреля

Путин поедет на форум "Один пояс - один путь" и может встретиться с Ыном до этого. Фото: pixabay.com

Путин поедет на форум "Один пояс - один путь" и может встретиться с Ыном до этого. Фото: pixabay.com

СМИ сообщили о возможном визите лидера КНДР во Владивосток.

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию на следующей неделе и встретиться с Владимиром Путинов на саммите во Владивостоке, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источник в Москве 15 апреля. При этом визит помощника северокорейского лидера Ким Чхан Сона в марте “готовил почву” для визита Ким Чем Ына.

Как считает Yonhap, Путин прибудет на форум “Один пояс — один путь” в Китае 26-27 апреля — с Ким Чен Ыном он может встретиться за пару дней до этого.

КНДР является одной из 11 стран, которые признали легитимность присоединения Крыма к РФ. Две страны сотрудничают в областях образования, науки транспорта. В 2014 году Россия списала все северокорейские долги.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Порошенко готов принять любой выбор народа Украины.