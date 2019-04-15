ВЦИОМ: только половина россиян работают по специальности

Треть россиян с высшим образованием никогда не работала по специальности. Фото: pixabay.com

Треть россиян с высшим образованием никогда не работала по специальности. Фото: pixabay.com

В большинстве случаев те, кто сменил профориентацию, объясняют это отсутствием спроса на свою специальность.

Только половина россиян работают по специальности, сообщили Gazeta.SPb аналитики ВЦИОМ. Эксперты провели опрос среди 1600 жителей России от 18 лет.

Среди опрошенных более четверти — 28% — никогда не работали по своему профилю. Среди людей с высшим образованием этот показатель вырастает до 36%. Сейчас выполняют работу, соответствующую своем образованию, 51% опрошенных и 58% респондентов с высшим образованием.

Свой отказ от профиля опрошенные объясняют отсутствием спроса на профессию в трети случаев, высокой зарплатой в четверти и сменой интересов в 20% случаев, сообщает ВЦИОМ.

В Санкт-Петербурге, по результатам опроса СПБГУ, ситуация не отличается от общей по стране. На основании ответов тысячи жителей Петербурга, социологи выяснили, что только 52% жителей выбрали работу по профилю (подробнее читайте об этом в материале Gazeta.SPb). При этом безработицы в Петербурге почти нет — около 1,5%.