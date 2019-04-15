Парковка на газоне в Петербурге: как и кто наказывает

Жителей Петербурга утомили водители, которые ставят свои машины на газоны. Юрист советует обращаться в местные администрации — там нарушителям выпишут штраф.

На интернет сервисе «Яндекс. Район» петербуржцы пытаются понять, как бороться с теми, кто паркуется на газонах. Некоторые жители пишут, что обращались в ГИБДД — после этого случаи неправомерной парковки прекращались. Кто-то замечает, что ГИБДД такими вопросами на занимается и нужно идти в местную администрацию.

В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Gazeta.SPb пояснили, что они тоже не занимаются проблемами парковки на траве. Это, объяснила представитель Центра Ирина Черухина, компетенция органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Соответственно, если житель, например, Адмиралтейского района видит припаркованную на газоне машину, то он обращается в администрацию Адмиралтейского района – там должны помочь. По крайней мере Закон Санкт-Петербурга от 16.01.2008 говорит о том, что именно местные администрации занимаются наказанием паркующихся на траве.

Это подтверждает и юрист Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Союз адвокатов Санкт-Петербурга» Сергей Егоров. По его словам, гражданин, если его беспокоит парковка на газоне, может подать жалобу в местную администрацию. Она выпишет нарушителю штраф.

В 2019 году тех, кто паркуется на газонах в Петербурге, штрафуют по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Но, как говорится на портале «ЮрСовет», здесь есть трудность: газон или озелененный участок ставится в один ряд с тротуаром. Именно из-за этого норма почти не действует: тысячи протоколов о штрафе были обжалованы. Ведь тротуар это не участок земли. Штраф по этой статье составляет порядка 2,5 тыс. рублей.

Есть и ещё одна тонкость, рассказывает Gazeta.SPb адвокат Сергей Егоров. Штрафы работали бы, если водитель четко понимал, что такое газон. Зачастую автомобилисты паркуются как бы на газонах, но они вытоптаны, без травы и никак не огорожены. Людям не хватает места для парковки и они вполне естественно ставят машины именно в таких местах, говорит юрист. «Если бы у газонов был заборчик, если бы местные службы заботились о благоустройстве внутридворовых территорий, никто бы на газоны не заезжал. Не было бы проблемы», – отмечает адвокат.

Таким образом, парковка на газонах Петербурга – вопрос не простой. Нарушителей штрафует местная администрация. В то же время не хватает четкого понятия «газон» и нормы, которая бы именно парковку на газоне регулировала.

До 2015 года, отмечается на портале «ЮрСовет», действовала статья 32 закона Петербурга «Об административных правонарушениях. Штраф по ней для физических лиц варьировался от 3000 до 5000 рублей. Но в декабре 2015 года городской суд Петербурга отменил эту статью, потому что она не соответствует федеральным нормам. Иными словами, в ПДД и КоАП РФ нет ответственности за стоянку на газоне. Поэтому Петербург тоже не может придумывать наказание за такое нарушение.