Госжилинспекция составила рейтинг лучших районов Петербурга

Госжилинспекция Санкт-Петербурга опубликовала рейтинг районов города по вопросам эксплуатации жилых домов в феврале-марте 2019 года. Рейтинг создавался по девяти показателям, учитывающих эффективность взаимодействия администраций районов с обращениями граждан. Также имело значение количество протоколов и выданных предписаний.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

По вопросам завышения платы за жилое помещение было получено 2781 обращение, неудовлетворительное санитарное содержание МКД и территорий – 2555, нарушение правил управления многоквартирными домами – 1716, некачественное предоставление услуг ЖКХ – 908, незаконной перепланировки – 738.

Лидерами рейтинга стали Фрунзенский, Кронштадский, Колпинский и Петродворцовый районы.

Всего за февраль и март в инспекцию поступило 10010 обращений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на сайте Почты России теперь можно оплачивать услуги ЖКХ и мобильную связь в режиме «онлайн». Специально для этого предприятием был предусмотрен платежный онлайн-портал.