На пороге транспортной революции: итоги конференции «Транспортное планирование и моделирование»

В Петербурге завершилась IV международная научно-практическая конференция «Транспортное планирование и моделирование. Умный транспорт для умного города». Мероприятие вызвало большой интерес: его посетили более 300 человек, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Во многом этот рост интереса объясняется ожиданием крупных, практически революционных перемен, которые идут в транспортную отрасль. Заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства Транспорта РФ Владимир Луговенко подчеркнул: «Мы понимаем, что беспилотные технологии — это наше будущее. Но технологии нужно законодательно регулировать, и эту работу мы сейчас ведем». Он отметил основные перемены в законодательстве последнего времени: Федеральный закон об организации дорожного движения, а также ключевые подзаконные акты, принятые в конце прошлого года. В частности, утверждены показатели эффективности дорожного движения, также представитель министерства обратил внимание на новый перечень профессий и должностей по организации дорожного движения, в котором впервые появился «специалист по моделированию дорожного движения».

Также о неизбежности изменений убедительно говорил генеральный директор ООО «А+С Транспроект» Владимир Швецов: «В ближайшие годы изменится парадигма транспортного планирования и моделирования. Мы живем в эпоху, когда происходит переход от владения к пользованию: его отражением в нашей отрасли стал подход “мобильность как услуга” (MaaS), предполагающий интеграцию всех видов транспорта. Рынок так называемых MaaS-услуг растет лавинообразно, темп — около 28% в год. При этом все страны находятся на примерно одинаковом уровне непонимания этих процессов, поэтому у России есть шанс занять свою нишу. Для транспортных инженеров это вызов: классические модели здесь не подходят, нужно думать о том, как менять математический аппарат».

Важность моделирования для построения новой транспортной парадигмы отметили еще два спикера. Сергей Анисимов, заместитель начальника ФКО «Дороги России», рассказывал о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и уточнил, что одними дорожными работами целей программы достичь невозможно. Существенную роль играет организация дорожного движения — это уже задача транспортного моделирования.

Первый заместитель гендиректора АО «ВЭБ Инфраструктура» Дмитрий Твардовский рассказал о необходимости тесного взаимодействия транспортных инженеров с финансистами в тех случаях, когда дорожные проекты реализуются полностью или частично на средства из внебюджетных источников. В этом случае необходимо финансовое планирование и прогнозирование, для которого транспортное моделирование является определяющим. «Для частного инвестора такие модели являются основанием для выделения средств», – отметил Дмитрий.

Особый интерес представителей отрасли вызвал доклад заместителя гендиректора ФГУП «ЗащитаАвтоТранс» Виктора Парахина о создании цифровой платформы транспортного комплекса РФ, а также о работе над созданием национальной транспортной модели. Эта работа была начата еще в 2014 году. Уже создан единый реестр пространственных данных, хотя при этом сохраняется проблема актуальности данных. «Как устарел самолет, который только что взлетел, так и уже внесенные в систему данные почти мгновенно устаревают», – отметил Виктор Парахин. Поэтому сейчас идет работа над тем, чтобы данные в систему поступали оперативно. Уже сегодня данные по пассажиропотоку поступают в систему в режиме онлайн. Естественно, для решения этой задачи нужно объединить усилия представителей транспортной отрасли — и уже подписаны соглашения по учреждению Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в которую вошли самые крупные компании транспортной отрасли.

Заместитель директора по развитию интеллектуальных транспортных систем ООО «Швабе-Москва» Иван Морданов рассказал об успешном опыте внедрения ИТС в Москве и трудностях распространения этого опыта на всю Россию. По его словам, уже есть готовые и апробированные решения, однако они не могут быть эффективно внедрены, пока нет единого подхода. «Далеко не всегда в регионах на стороне заказчика есть компетентные подразделения, которые могут комплексно оценить, что нужно сделать конкретному региону, чтобы ИС появилась и начала работать», – отметил Иван Морданов.

Оригинальный подход предложил завкафедрой «Технологическая безопасность» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Юрий Трофименко. По его мнению, универсальным показателем эффективности транспортных систем может стать экологичность – фактор, который в России традиционно недооценивают. Также в условиях надвигающейся транспортной революции ученый отметил риски слишком быстрых изменений и призвал внимательно учитывать все факторы.

Важнейшей частью конференции стала сессия, посвященная иностранному опыту развития транспортных систем, на которой спикеры представляли Германию и Великобританию. В частности, региональный директор по управлению проектами и услугами PTV Group Удо Хейдль рассказал о том, как строится современная наднациональная европейская транспортная модель, которая включает в себя 1500 транспортных районов и 320 тыс. сегментов путей. В России создание транспортных моделей такого масштаба только начинается. При этом участие европейских коллег важно не только для обмена опытом, но и для сотрудничества в будущем при создании моделей наднациональных транспортных систем еще большего масштаба.

О конференции:

Конференция, посвященная транспортному планированию и моделированию, проходит уже четвертый раз. В этом году ее организаторы — Ассоциация транспортных инженеров (АТИ), Московский государственный автомобильно-дорожный технический университет (МАДИ), Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук (СПб РАН). Генеральным партнером выступил холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, стратегическим партнером — компания «А+С Транспроект», партнерами — компания PTV Group (Германия) и ООО «Дорнадзор».

Конференция проходила при поддержке Министерства Транспорта РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ) и МОО «Координационный совет по организации дорожного движения».

Информационными партнерами выступили: «Автомобильные дороги», «Транспорт России», Comnews, «Санкт-Петербургские Ведомости», «Дорожная Держава», GazetaSPb, Global CIO, IT-Manager, SpbIT.ru, ICT2GO, «Транспорт в России», RUБЕЖ, ПРОБИЗНЕС, БИТ. ВПриоритете, All Events.