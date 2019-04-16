Иномарка пылала ночью на Ленинском проспекте

Пожар. Фото: Рixabay
Пожар. Фото: Рixabay

Пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить пылающий на Ленинском проспекте автомобиль. Сведения о пострадавших не поступало.

Возгорание автомобиля марки Nissan (Ниссан) произошло у дома №88 на Ленинском проспекте в Петербурге в 02:20, сообщает пресс-служба ГУ МЧС города.

Пожар тушила бригада пожарных из восьми человек и двух спецмашин. У автомобиля выгорел отсек двигателя. Причина возгорания не установлена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцы обсуждают пожар в Соборе Парижской богоматери. Трагедия, случившаяся во Франции сегодня, 15 апреля, не может оставить равнодушными, кажется, никого.

Одна из главных достопримечательностей страны охвачена огнем – специалисты уверяют, что совсем скоро от здания ничего не останется. Они констатируют страшное – Собор Парижской богоматери навсегда утрачен для мировой культуры.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
Ниссан пожар санкт-петербург
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