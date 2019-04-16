Неизвестный напал на сотрудницу московского метрополитена

Мужчина имел при себе молоток Фото: Pixabay

Мужчина имел при себе молоток Фото: Pixabay

В московском метрополитене на станции «Технопарк» неизвестный злоумышленник взял в заложницы сотрудницу службы безопасности подземки. Об этом утром, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ

В районе 7 часов утра внимание сотрудницы столичного метро привлек незнакомец, который намеревался попасть в тоннель с молотком в руках.

Мужчина начал угрожать женщине молотком. Затем запер ее в будке и настоял на том, чтобы она вызвала руководство метрополитена.

Отмечается, что со злоумышленником уже ведутся переговоры — о его требованиях пока ничего неизвестно. Возле станции метро «Технопарк» дежурят бойцы специального отряда быстрого реагирования. На место инцидента также прибыли руководители УВД.

По предварительным данным, в заложницах у неизвестного оказалась сотрудница по имени Елена Пермякова.

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