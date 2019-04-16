В Петербурге пройдет конкурс «Доверие потребителя»

14 мая на сайте doveriekonkurs.ru будет опубликован список участников, допущенных на участие в XII конкурсе «Доверие потребителя»

Номинанты — застройщики, жилые комплексы, агентства недвижимости и банки, работающие с ипотекой.

– Уже сам факт включения компании в список номинантов, которому предшествует тщательный предварительный отбор, свидетельствует о высокой степени благонадежности компании, – комментирует Юрий Грудин, председатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя». – Кроме того, участие в конкурсе не только расширяет информационное поле компании, показывает ее открытость и прозрачность, но и дает возможность реально определить позицию компании на рынке недвижимости с учетом мнения потребителей. Потенциальные клиенты, как правило, предпочитают компании, которые не только повседневно заботятся о своей профессиональной репутации, но и грамотно занимаются ее продвижением в информационной среде.

Участие в конкурсе «Доверие потребителя» – один из эффективных способов заявить о себе и получить публичное признание своей компании или проекта».

Конкурс «Доверие потребителя» в 2019 году проводится в 11-ти номинациях:

• Строительная компания • Риэлторское агентство • Ипотечный банк • Лучший реализованный проект жилого комплекса класса стандартное жилье в Петербурге • Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Петербурге • Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Петербурге • Лучший реализованный проект жилого комплекса класса стандартное жилье и комфорт класса в Ленинградской области • Лучший строящийся жилой комплекс класса стандартное жилье и комфорт-класса в Ленинградской области • Лучший строящийся жилой комплекс класса стандартное жилье в-Петербурге • Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Петербурге • Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Петербурге

Реестры участников в номинациях формируются Оргкомитетом на основе списков общественных объединений, СРО, собственной информации и самостоятельно поданных заявок.

Самостоятельные заявки от компаний принимаются до 1 июня 2019 года.

«Доверие потребителя» – открытый независимый конкурс для социально-ориентированных компаний рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2019 году проводится в 12-ый раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соорганизаторы конкурса – портал Большой Сервер Недвижимости и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов». Конкурс проходит при поддержке правительств Петербурга и Ленинградской области. Участие бесплатное. В 2019 году конкурс проходит с 14 мая по 30 ноября. Торжественная церемония награждения 6 декабря.

Награда победителю: стеклянная статуэтка, диплом и право использовать символ конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях. Знак запатентован.

В 2019 году конкурс поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб», Союз строительных организаций и объединений, Академия Бизнес-Финанс, Ассоциация риэлторов СПб и ЛО, Санкт-Петербургская палата недвижимости, Союз строительных организаций Ленинградской области, ФГУП СПбГАСУ.

Банк «Санкт-Петербург» – генеральный партнер номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Ярмарка недвижимости – партнер интерактивного голосования Газета «Строительный Еженедельник» – генеральный профессиональный партнер Газета «Недвижимость и Строительство Петербурга» – официальный информационный партнер Газета «Комсомольская правда в Петербурге – титульный информационный партнер Restate.ru – партнер исследования «Тайный покупатель» BN.ru – стратегический информационный партнер

Abnews.ru, gazeta.spb.ru, bkn.ru, asninfo.ru, novostroy spb.ru, nsp.ru, ttfiinance.ru, razned.ru, lifedeluxe.ru, ktostroit.ru – информационные партнеры.